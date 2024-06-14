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18:40, 14 июня 2024Забота о себе

Названа идеальная пауза между приемами пищи

Врач-профилактик Овнанян: перерывы между едой должны составлять три-пять часов

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем нужно делать паузы между приемами пищи в три-пять часов, считает врач-профилактик Эвелина Овнанян. Идеальную продолжительность пауз между едой она назвала в беседе с News.ru.

По словам врача, организму нужно время, чтобы переварить поступающую пищу и подготовиться к приему новой порции. Обычно это занимает 3,5-4 часа. Если не есть более пяти часов, то это навредит работе желудочно-кишечного тракта, предупредила она.

Промежутки времени между приемами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Детям, пожилым, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, питаться нужно чаще

Эвелина Овнанянврач-профилактик

Кроме того, специалистка отметила, что время между ужином и завтраком не должно составлять 10-11 часов.

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      Екатерина Улитина
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