Названа идеальная пауза между приемами пищи

Врач-профилактик Овнанян: перерывы между едой должны составлять три-пять часов

Взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем нужно делать паузы между приемами пищи в три-пять часов, считает врач-профилактик Эвелина Овнанян. Идеальную продолжительность пауз между едой она назвала в беседе с News.ru.

По словам врача, организму нужно время, чтобы переварить поступающую пищу и подготовиться к приему новой порции. Обычно это занимает 3,5-4 часа. Если не есть более пяти часов, то это навредит работе желудочно-кишечного тракта, предупредила она.

Промежутки времени между приемами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Детям, пожилым, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, питаться нужно чаще Эвелина Овнанян врач-профилактик

Кроме того, специалистка отметила, что время между ужином и завтраком не должно составлять 10-11 часов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что квас может быть противопоказан для некоторых людей. По ее словам, напиток может содержать алкоголь и много сахара.