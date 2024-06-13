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19:38, 13 июня 2024Забота о себе

Врач призвала некоторых людей отказаться от употребления кваса

Гастроэнтеролог Кашух: после употребления кваса нельзя сразу садиться за руль

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Квас может содержать алкоголь, хотя и в минимальных дозах, а также быть слишком сладким, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В комментарии для «Газеты.ру» врач призвала отказаться от употребления кваса некоторых людей.

По словам врача, по закону допустимо содержание алкоголя в квасе (он может там быть, как и в любом продукте брожения) до 1,2 процента. Однако его количество в напитке в большинстве случаев даже не приближается к этой отметке. В то же время, признала Кашух, квас может продолжать бродить в бутылке, поэтому есть минимальный риск съесть, например, окрошку «под градусом». Если есть подозрение, что квас содержит алкоголь, нельзя сразу после его употребления садиться за руль, а провести полчаса в тени.

Ферментированные продукты полезны для организма, однако, квас в этой группе стоит не на первом месте, отметила гастроэнтеролог. Он не приносит такую же пользу, как, например, кефир или квашеные овощи. Более того, людям с заболеваниями ЖКТ от употребления кваса стоит воздержаться, так как углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боль в животе.

В покупном квасе содержится много сахара, злаков и дрожжей, поэтому его лучше не употреблять диабетикам и аллергикам

По словам Кашух, в день можно выпивать не более двух стаканов кваса, причем не ледяного. Слишком холодный напиток в жару создает перепад температур в организме, а это в свою повышает риск развития ангины и повреждает эмаль зубов.

«Есть мнение, что квас — лучший напиток для утоления жажды, так как хорошо восстанавливает водно-солевой баланс. Это не так. В квасе много углеводов и сахара, а нужных минералов минимум. При обезвоживании поможет простая или минеральная вода. Прохладный квас приятно выпить в жару, но воду он не заменит», — подвела итог специалистка.

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Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов развеял миф о необходимости регулярно есть супы. По его словам, когда-то супы были незаменимой частью рациона, так как позволяли извлечь максимальную пользу из ограниченного выбора продуктов. Сегодня такой необходимости нет, так как богатая питательными веществами еда есть на любой вкус.

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      Вера Владзиевская
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