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16:31, 5 июня 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог поставил точку в споре о пользе супов

Гастроэнтеролог Белоусов: суп можно заменить на минеральную воду

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Существует огромный выбор продуктов, поэтому есть супы, чтобы быть здоровым, необязательно, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Точку в споре о пользе супов он поставил в беседе с Life.ru.

Белоусов рассказал, что когда-то супы действительно были незаменимой частью рациона, так как позволяли извлечь максимальную пользу из ограниченного выбора продуктов. Сегодня такой необходимости нет, так как богатая питательными веществами пища есть на любой вкус. Тем не менее первые блюда и сегодня остаются актуальными, считает врач. Особенно полезными он назвал богатые витаминами овощные и грибные супы, питательные супы на мясе, а также костный бульон.

Белоусов отметил, что иногда суп можно заменить на стакан минеральной воды, в которой содержатся полезные элементы. Однако он подчеркнул, что такая замена не будет полноценной, так как в супе питательных веществ все же больше.

В любом случае время от времени стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа, если нет времени полноценно пообедать

Евгений Белоусовгастроэнтеролог

Специалист резюмировал, что включение супов в ежедневный рацион — это дело вкуса и личных предпочтений. Единственное исключение, считает Белоусов, — это рекомендации врачей, которым надо следовать неукоснительно.

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      Екатерина Улитина
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