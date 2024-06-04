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18:20, 4 июня 2024Забота о себе

Врач назвала идеальное время для ужина

Гастроэнтеролог Тимощенко: вечером можно есть за три часа до сна

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Есть вечером можно минимум за три часа до сна, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Идеальное время для вечернего приема пищи врач назвала в комментарии для NEWS.ru.

По словам специалистки, совет не ужинать после шести часов вечера — лишь популярная рекомендация, направленная на тех, кто ложился спать около девяти часов вечера. В действительности же нужно ориентироваться на свой распорядок дня, призвала Тимощенко.

Если человек ложиться спать поздно, то и время ужина можно сдвинуть. При этом желательно, чтобы этот прием пищи был легким. По мнению врача, оптимальный вариант — это белковый продукт с низкокалорийным гарниром.

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      Алиса Дмитриева
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