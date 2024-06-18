На директора российского агентства недвижимости завели дело из-за продажи квартиры

В Ачинске директор агентства недвижимости обманула клиента на 1,1 млн рублей

В Ачинске ранее судимая 39-летняя директор агентства недвижимости обманула 41-летнего клиента на 1,1 миллиона рублей и теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время следствия она свою вину не признала. Все материалы дела переданы в Ачинский городской суд.

По данным правоохранителей, преступление произошло осенью 2015 года. Тогда пострадавший обратился в агентство недвижимости для того, чтобы ему помогли продать квартиру. Директор конторы общалась с мужчиной лично и убедила его оформить доверенность на право приватизации и дальнейшей продажи квартиры на ее имя. Пострадавший согласился, и документ был оформлен у нотариуса. Спустя несколько месяцев злоумышленница нашла покупателя квартиры. Сделку купли-продажи оформили, и покупатель передал ей 1,1 миллиона рублей. Полученные деньги фигурантка не отдала продавцу, а оставила себе.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил риелтора к шести годам колонии общего режима за обман трех клиентов на 27 миллионов рублей.