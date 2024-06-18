Расходы на выплаты по российскому госдолгу рекордно выросли

Счетная палата сообщила о резком росте расходов бюджета на обслуживание госдолга

В первом квартале расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились на 43 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты пишут «Известия».

Резкий рост до 519 миллиардов рублей стал рекордным за всю историю статистики, которая публикуется с 2013 года. Второе и третье места занимают 2021-й и 2022 годы, где расходы повышались на 39 и 42 процента соответственно.

Текущее повышение выплат связано не только с новыми заимствованиями, но и с ужесточением денежно-кредитной политики. За год ключевая ставка Центробанка выросла с 7,5 до 16 процентов годовых.

Доля расходов на госдолг в общем объеме бюджетных трат также растет — с 4,7 до 5,6 процента. Подавляющая часть выплат приходится на внутренний долг — 493 миллиарда рублей, остальные 26 миллиардов направлены на внешние займы.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов напомнил, что на размер выплат влияет и значительное ослабление рубля за последний год, а значит, погашение валютных обязательств теперь обходится дороже, чем раньше. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напомнила, что даже официальные прогнозы дают удвоение доли госдолга в бюджетных тратах в перспективе трех лет.

В целом в текущем году Минфин планирует направить на обслуживание госдолга 2,4 триллиона рублей, что больше, к примеру, чем все расходы на здравоохранение (1,6 триллиона рублей). По данным ведомства, на начало июня внутренний долг достигал 21,4 триллиона рублей, а внешний — 52,5 миллиарда долларов. В совокупности это превышает 26 триллионов рублей.

По словам Климанова, госдолг в ближайшие годы будет только расти, так как это основной источник финансирования дефицита бюджета, а переход на профицит не просматривается. В то же время другие эксперты напоминают, что уровень задолженности находится на безопасном уровне. Кроме того, как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, Минфин снижает заимствования при высоких ставках из-за дорогого обслуживания и небольшого интереса инвесторов.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков призвал смело использовать наращивание государственного долга для развития, а также отказаться от ставки на бизнесменов и в дальнейшем поддерживать «служителей и созидателей».