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11:24, 17 июня 2024Экономика

Министр призвал развивать Дальний Восток за счет патриотического социализма

Глава Минвостокразвития Чекунков предложил поменять бизнес на гордых патриотов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Для развития Дальнего Востока необходимо привлекать не бизнес, так и не прижившийся в регионе, а патриотических служителей и созидателей, которых будет мотивировать в работе не прибыль, а гордость. Кроме того, следует смело использовать наращивание государственного долга. Такое мнение в статье для РБК высказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его мнению, общественный строй в России в настоящее время можно описать как патриотический социализм, то есть высокий уровень социальной поддержки всех групп населения и консолидация общества вокруг государственных приоритетов и задач.

В этих условиях, полагает министр, такие капиталистические механизмы, как рыночное предпринимательство, сбоят, поэтому нужны другие способы и ролевые модели «с учетом особенностей нашей истории, географии и менталитета». Для победы в международной конкурентной борьбе чиновник предлагает опираться на три принципа.

Во-первых, это справедливость, то есть прозрачные и справедливые правила для всех, которые соблюдают власть и подчиненные. Во-вторых, соревновательность, в рамках которой надо не жалеть себя, а стараться все делать лучше, чем другие. И в-третьих, это культура, в том числе культура производства, внутренняя культура, культура общения.

«Культура поступать правильно, когда никто не смотрит. В современном дичающем мире это наш уникальный шанс», — уверен Чекунков.

Рассуждая об особенностях России, он предположил, что соперничать с азиатскими соседями (Китай, Япония, Южная Корея) в предпринимательстве не получится, потому что они исторически приспособлены к частному предпринимательству.

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Российский бизнесмен, в отличие от азиатского, не смог занять нишу основного двигателя созидания и прогресса. Как результат, указал министр, государственный организм через внимание силовиков к предпринимателям стал очищаться, а занятие бизнесом начало напоминать бейсджампинг, из-за чего доля частного сектора в России стабильно снижается, и предприниматели не участвуют ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций.

Альтернативой такому пути глава ведомства назвал исторически сложившуюся практику «службы царю, отечеству, службы в церкви». Он выразил уверенность, что большинство чиновников в России, в отличие от предпринимателей, вкалывают не за страх, а за совесть, и искренне мотивированы решать проблемы людей.

Министр активнее эксплуатировать природные ресурсы, а не рассуждать о сырьевом проклятье. По его мнению, именно для созидательной, а не хищнической разработки нужны служители и созидатели. Что касается кадрового дефицита, что Чекунков признает, что с помощью подневольного труда большие стройки на Дальнем Востоке более невозможны, а в качестве выхода предлагает «срочную и глубокую роботизацию».

Ранее президент России Владимир Путин признал, что при создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке, для создания которого требовались огромные усиливя, разворовывали деньги.

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      Платон Щукин
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