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23:47, 18 июня 2024Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Globallookpress

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями сотрудников транспортной безопасности.

Ранее украинские войска пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS. Российские силы смогли отразить массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что Украина выпустила в сторону моста десять ракет.

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      Маргарита Пименова
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