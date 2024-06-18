Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями сотрудников транспортной безопасности.

Ранее украинские войска пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS. Российские силы смогли отразить массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что Украина выпустила в сторону моста десять ракет.