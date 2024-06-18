Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 18 июня 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины согласился с позицией Путина о легитимности Зеленского

Азаров согласился с позицией Путина о том, что полномочия Зеленского истекли

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» на 100 процентов согласился с позицией президента России Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Политик отметил, что полномочия главы государства истекли. Он напомнил, что сам участвовал в разработке и принятии конституции Украины, поэтому точно знает, что в ней нет никакой позиции о продлении президентского срока.

«103-я статья конституции прямо говорит: пять лет — и, будь добр, проводи выборы. При этом в 2015 году был принят закон о военном положении, который предусматривает ограничение избирательного права. Но этот закон прямо противоречит конституции, и, естественно, юридически высшая норма — это норма конституции», — отметил политик.

Азаров напомнил, что речь идет только о продлении полномочий Верховной Рады в период действия военного положения, но не президента.

Ранее Путин заявил, что решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы. «Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103-я статья Конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?

      В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК

      Экс-премьер Украины согласился с позицией Путина о легитимности Зеленского

      Азаров заявил о заинтересованности НАТО в размещении военной базы на Украине

      Экс-премьер Украины удивился одному человеку на итоговом фото саммита в Швейцарии

      Экс-премьер Украины оценил перспективы урегулирования конфликта на мирных саммитах

      Орбан заявил об игнорировании реальности в Евросоюзе

      Ректор университета тайно снимал порно, в котором его жена занималась сексом с другими мужчинами. Как его разоблачили?

      Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

      На Украине оценили вероятность снижения возраста мобилизации до 18 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше