Экс-премьер Украины согласился с позицией Путина о легитимности Зеленского

Азаров согласился с позицией Путина о том, что полномочия Зеленского истекли

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» на 100 процентов согласился с позицией президента России Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Политик отметил, что полномочия главы государства истекли. Он напомнил, что сам участвовал в разработке и принятии конституции Украины, поэтому точно знает, что в ней нет никакой позиции о продлении президентского срока.

«103-я статья конституции прямо говорит: пять лет — и, будь добр, проводи выборы. При этом в 2015 году был принят закон о военном положении, который предусматривает ограничение избирательного права. Но этот закон прямо противоречит конституции, и, естественно, юридически высшая норма — это норма конституции», — отметил политик.

Азаров напомнил, что речь идет только о продлении полномочий Верховной Рады в период действия военного положения, но не президента.

Ранее Путин заявил, что решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы. «Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103-я статья Конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — сказал он.

