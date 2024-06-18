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02:14, 18 июня 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины удивился одному человеку на итоговом фото саммита в Швейцарии

Азаров удивился присутствию Ермака на итоговом фото саммита в Швейцарии

Фото: Moncloa / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» удивился присутствию главы офиса украинского президента Андрея Ермака на итоговом фото саммита в Швейцарии.

«И маленькая заметка — несколько удивила итоговая фотография конференции, когда в центре нее оказался глава офиса президента Андрей Ермак. Кто такой Ермак? Рядом с ним лидеры государств, правительств, и почему он там стоял в какой-то униформе?» — задался вопросом политик.

По мнению Азарова, подобная ситуация говорит о несерьезности и постановочности саммита, который не может ни на что повлиять.

Экс-премьер также оценил перспективы урегулирования конфликта в республике на мирных саммитах, аналогичных прошедшему в Швейцарии. Он отметил, что не видит в них смысла, подчеркнув, что есть два участника переговоров: это Россия и США. Все остальные, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, не носят субъектности, необходимой для достижения договоренностей.

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      Марина Совина
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