Азаров не увидел перспектив урегулирования конфликта на Украине на саммитах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» оценил перспективы урегулирования конфликта в республике на мирных саммитах, аналогичных прошедшему в Швейцарии.

Он отметил, что не видит в них смысла, подчеркнув, что есть два участника переговоров: это Россия и США. Все остальные, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, не носят субъектности, необходимой для достижения договоренностей, добавил экс-премьер.

«Зеленский — не говоря уж о том, что он нелегитимен, он еще и не представляет мнение большинства украинцев. Потому что на территории, которую сейчас контролирует режим Зеленского, проживает меньшая часть украинцев. Большая часть, во-первых, уехала из страны, а во-вторых, от нее отошли очень серьезные и большие области», — подчеркнул Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ сказал, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, республика должна оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.

