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13:33, 18 июня 2024Культура

Экс-солистка «Миража» объяснила отказ от встречи с Пугачевой

Певица Разина заявила, что отказалась от протекции Пугачевой в СССР

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, что отказалась от протекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. Свое решение она объяснила в выпуске YouTube-шоу «PROжизнь».

Разина вспомнила, что в 1980-х годах она отказалась от личной встречи с Пугачевой. По ее словам, во время одного из концертов к ней подошел директор исполнительницы Ирины Аллегровой. «Он держал меня за руку и говорил: “Поехали со мной. Поехали к Пугачевой! Я тебя представлю, я тебя познакомлю…” Еле вырвалась из этих клещей и убежала», — призналась артистка.

Певица объяснила, что тогда она находилась на пике популярности и считала себя «круче, чем Пугачева». Разина пояснила, что думала так в силу юности. «У нас была другая культура. Это точно так же, как сейчас молодежь. Например, Клава Кока наверняка думает, что она круче, чем я. А я даже не знаю, как она выглядит, и знать не хочу», — заключила она.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев спрогнозировал появление в России преемницы Пугачевой.

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      Мария Рюрикова
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