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15:31, 6 мая 2024Культура

Критик спрогнозировал появление преемницы Пугачевой

Критик Бабичев: в России в ближайшее время появится преемница Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Музыкальный критик Евгений Бабичев спрогнозировал появление в Росии преемницы эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит News.ru.

Бабичев отметил, что появление новой звезды вряд ли произойдет из-за протекции Пугачевой. «Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить, кому-то указать, помочь. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто ее друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись», — пояснил он.

Критик спрогнозировал, что певица, которая станет «второй Пугачевой», появится на эстраде в ближайшее время. Однако он выразил сомнение, что это будет участница музыкального шоу «Голос». «Даже победитель шоу не обеспечивает себе места под солнцем. Вроде обещают контракты, релизы, альбомы, но народную любовь не купишь», — заключил он.

Ранее Пугачева публично похвалила финалистку программы «Голос» на Первом канале Анастасию Садковскую.

ЖЗЛ
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