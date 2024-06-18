Эль Фаннинг вышла в свет в откровенном образе с глубоким декольте

Американская актриса Эль Фаннинг вышла в свет в костюме без бюстгальтера

Американская актриса Эль Фаннинг посетила церемонию вручения театральной премии «Тони» в откровенном образе. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

25-летняя звезда «Малефисенты» вышла в свет в черном классическом костюме, включающем брюки и пиджак с глубоким декольте, и туфлях на каблуках. При этом она отказалась от бюстгальтера.

В качестве аксессуаров артистка выбрала колье и кольца серебряного цвета. Кроме того, Фаннинг сделали укладку и яркий макияж с красной помадой.

В марте Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Звезда поделилась серией фото, на которых запечатлела себя в майке и бело-зеленых штанах. Было видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.