Еще один лидер российской ОПГ получил 6,3 года колонии

В Челябинске суд приговорил лидера ОПГ «Халиулинские» Югая к 6,3 года колонии

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил предполагаемого лидера организованной преступной группировки (ОПГ) «Халиулинские» Ивана Югая к лишению свободы на срок 6,3 года. Об этом сообщает корреспондент «Ura.ru» из зала суда.

По данным издания, вместе с предполагаемым лидером на скамье подсудимых оказались его подельники Клевакин, Бабаев, Жижкун, Саматов и Соков. Все они признаны виновными. Клевакин, как и Югай, получил наказание в виде лишения свободы на срок 6,3 года, Саматов осужден на четыре года. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Бабаев получил также 6,3 года, но отправится в колонию общего режима; подсудимый Жижкун приговорен к 3,7 года колонии общего режима, а Соков — к 3 годам условно. Последний подсудимый Нодирбек Аманбаев получил четыре года колонии общего режима, однако был освобожден из-под стражи в зале суда, так как суд учел время, проведенное им в СИЗО.

По версии следствия, неоднократно судимые участники ОПГ с 2013 по 2020 год совершили более десяти преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей. Им вменяется вымогательство, разбой и грабеж. В мае 2020 года правоохранители пресекли деятельность банды, несмотря на принятые ее членами меры конспирации. Обвиняемым от 23 до 40 лет, все они активные участники ОПГ, придерживающиеся воровских понятий.