Ставленника вора в законе Зураба Кутаисского отдали под суд с ОПГ «Халиулинские»

В Челябинске прокуратура передала в суд дело семерых участников организованной преступной группы (ОПГ) «Халиулинские» и их главаря, злоумышленников будут судить за ряд тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

По ее словам, одному из обвиняемых вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Речь идет об авторитете Иване Югае по прозвищу Ваня Резаный, который был ставленником вора в законе Зураба Енделадзе, известного в криминальном мире как Зураб Кутаисский, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Также под суд отдали Павла Клевакина по кличке Клепа.

По версии следствия, неоднократно судимые участники ОПГ с 2013-го по 2020 год совершили более десяти преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей. Им вменяется вымогательство, разбой и грабеж. В мае 2020 года правоохранители пресекли деятельность банды, несмотря на принятые ее членами меры конспирации. Обвиняемым от 23 до 40 лет, все активные участники ОПГ, придерживающиеся воровских понятий.

Их задержали в результате спецоперации после нападения на пункт металлоприема.

Енделадзе находится в розыске. Он был коронован в 2008 году и контролировал преступные группировки в Горнозаводской зоне Челябинской области. Кутаисского судили за незаконный оборот оружия, кражи и разбои. Последний приговор он получил в 2002 году, после чего покинул регион и уехал в Москву. Там он прятал у себя свердловского вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу Авто.