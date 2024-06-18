Фигурантам дела о вспышке ботулизма предъявили обвинение

СК: фигурантам дела об отравлении пищевыми продуктами предъявлено обвинение

Фигурантам дела об отравлении пищевой продукцией предъявили обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Двум подозреваемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также одного из обвиняемых заподозрили в организации незаконной миграции.

18 июня число случаев ботулизма в России, вызванных употреблением салатов из доставки, достигло 169. Опасную болезнь диагностировали у жителей Москвы, Московской и Нижегородской областей, а также Татарстана. Позже появилась информация, что причиной отравления россиян стал другой ингредиент из салатов — консервированная фасоль.