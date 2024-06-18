Генерал ВСУ Кривонос призвал проводить мобилизацию на Украине по образцу СССР

Украинскими властям следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии. Об этом генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

Он призвал брать лучшее из советской истории республики, отметив, что в армии СССР системной подготовкой военнослужащих занимались все органы власти. «Было много хороших наработок», — подчеркнул генерал.

Ранее Кривонос заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники превосходят украинские. При этом он указал на некомпетентность руководства оборонной промышленности Украины.