Украинский генерал признал превосходство российских систем РЭБ и дронов

Отставной генерал ВСУ Кривонос: российские дроны и системы РЭБ мощнее украинских

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны превосходят украинские, заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его слова передает ТАСС.

«Российская РЭБ мощная, и российские дроны более мощные в своих возможностях противодействовать украинской РЭБ», — признал Кривонос.

По его словам, множество поступающих на фронт украинских дронов не способны выполнять задачи из-за преимущества российских средств РЭБ, а причиной тому является некомпетентность руководства оборонной промышленности Украины. «В определенных моментах я вижу и четко знаю, что эти процессы тормозятся за счет мощной бюрократической машины», — констатировал он.

Он отметил, что ВС России используют около 1,2 тысячи дронов в день, что в шесть раз превышает показатель полугодичной давности и говорит о мощном и потоковом выпуске дронов.

Ранее Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. По его словам, российские войска заметили проблемы ВСУ и быстро перебросили необходимое количество ресурсов, «чтобы нарастить там усилия».