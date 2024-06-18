Генерального прокурора Украины вызвали в Раду из-за подозрений в коррупции его заместителя

Верховная Рада вызвала генпрокурора из-за подозрений в коррупции его заместителя

На заседание Верховной Рады Украины был вызван генеральный прокурор страны Андрей Костин из-за появившейся информации о коррупции его заместителя Дмитрия Вербицкого. Об этом во вторник, 18 июня, написал депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада 216 голосами (из 150 необходимых) вызвала генпрокурора Андрея Костина на завтра 12:00 по докладу относительно имущества своего заместителя господина Вербицкого», — заявил Железняк.

Отмечается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возбудило уголовное дело в связи с информацией об имуществе Вербицкого — заместитель генпрокурора проживает в доме, оформленном на его племянника, стоимостью ниже рыночной в шесть раз. Помимо этого, украинские СМИ писали об автомобиле марки Porsche и трехэтажном доме подруги Вербицкого, стоимость которых значительно превышает ее десятилетний официальный доход.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз возмутился масштабами коррупции на Украине. «Невероятно. Военные чиновники Вооруженных сил Украины украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект», — написал он. Журналист напомнил, что эти средства были выделены на строительство укреплений для противостояния российским войскам.