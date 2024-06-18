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12:00, 18 июня 2024Россия

Глава Амурской области дал поручение после ДТП в Благовещенске

Пострадавшим и родственникам погибших в ДТП в Благовещенске выплатят компенсацию

Фото: РИА Новости

Пострадавшим и родственникам погибших в ДТП в Благовещенске выплатят компенсацию. Соответствующее поручение дал глава Амурской области Василий Орлов, сообщили на официальной странице правительства региона во «ВКонтакте».

Деньги на материальную помощь выделят из резервного фонда областного правительства.

Авария произошла вечером 14 июня. Водитель минивэна в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и протаранил пешеходов. Пять человек, в том числе троих детей, спасти не удалось. Пострадали шесть человек. По состоянию на 15 июня, из реанимации в отделение травматологии перевели двух человек — 19-летнюю девушку и 14-летнего мальчика.

Водитель минивэна объяснил, что в тот день заступил на смену в такси в четыре часа утра. К обеду он выполнил 33 заказа, после чего решил выпить с другом бутылку водки. Момент столкновения он не запомнил, но в случившемся раскаялся и извинился перед родственниками погибших. Мужчина является пенсионером МВД.

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      Елена Торубарова
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