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18:42, 18 июня 2024Ценности

Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

Хирург Фрати назвала обвисшие ягодицы побочным эффектом препарата «Оземпик»

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Пластический хирург Риккардо Фрати назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом препарата «Оземпик», который используется многими звездами для похудения вместо лечения диабета. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По словам медика, данное явление характерно для быстрого похудения, которое оказывает препарат. Она объяснила, что во время приема «Оземпика» ухудшается обмен веществ и нарушается аппетит. Вследствие чего отвечающего за упругость кожи коллагена становится меньше. «Эту проблему невозможно решить самостоятельно. Кожа никогда не вернется в состояние, в котором она была до потери веса», — заявила Фрати.

В то же время специалист отметила, что существуют способы для коррекции обвисших ягодиц. «Хирурги могут провести процедуры с использованием радиочастот и микроигл. Эти методики помогут сгенерировать новый рост коллагена и волокон. Операции по подтяжке кожи помогут вернуть ей упругость и эластичность», — уточнила собеседница портала.

В марте сообщалось, что известная американская телеведущая Опра Уинфри, которая похудела с помощью «Оземпика», показала фигуру и разозлила поклонников. Они возмутились пропагандой такого способа похудения.

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      Мария Винар
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