Игра в догонялки с диким медвежонком в российском регионе попала на видео

Mash: на трассе А360 «Лена» заметили медведя, играющего в догонялки с россиянами

Дикого медвежонка, играющего в догонялки с россиянином, заметили на границе Амурской области и Якутии. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На ролике можно увидеть, как по асфальтированной дороге, окруженной зарослями, бежит мужчина в спортивном костюме. При этом россиянина преследует некрупный бурый медведь. В какой-то момент мужчина подбегает к обочине, берет камень и бросает в сторону косолапого, животное сразу разворачивается и убегает за снарядом. «В догонялки с медведем играют люди на границе Амурской области и Якутии», — говорится в подписи к видео.

По данным канала, хищнику около двух лет, он давно поселился на границе регионов. Молодой медведь предпочитает бродить у автомобильной трассы А360 «Лена», также называемой Амуро-Якутской магистралью. Проезжающие автолюбители периодически угощают его едой. Косолапый уже успел привыкнуть к людям, не боится их и «не прочь с ними побегать». В свою очередь, россияне не жалуются на животное, а, напротив, тренируют спортивные навыки. Так, некоторые храбрецы соревнуются с медвежонком в скорости, а другие снимают салки на видео.

Ранее уникальная мама-медведица с потомством попала на видео в Марий Эл. Самка пришла к кормушке охотничьего хозяйства «Лесовод» за лакомством вместе с шестью малышами. Обычно у медведиц бывает от одного до трех малышей, однако эта самка родила сразу шестерых.