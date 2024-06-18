Иностранец-педофил домогался двух купающихся в озере российских школьниц и попался

В Москве иностранец-педофил домогался двух купающихся в озере школьниц

В Москве был задержан 23-летний иностранец-педофил, который домогался двух купающихся в озере школьниц. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным канала, инцидент произошел на пляже «Белое озеро», расположенном на Заозерной улице 16 июня. 14-летняя и 15-летняя пострадавшие находились в воде, рядом с ними плавал молодой человек. В какой-то момент одна из девушек почувствовала, что в воде кто-то трогает ее ноги. После этого из воды вынырнул злоумышленник. Затем он снова занырнул и уже начал приставать к другой школьнице. Выйдя из воды, девушки рассказали о произошедшем матери, и она обратилась к спасателям и попросила вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Лыткарино житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в кабине лифта.