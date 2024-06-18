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11:43, 18 июня 2024Мир

Китай призвал НАТО переосмыслить свои действия на Украине

МИД КНР призвал НАТО переосмыслить свои действия в конфликте на Украине
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

У международного сообщества есть справедливое мнение о роли НАТО в конфликте на Украине. Альянсу стоит переосмыслить свои действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова передает РИА Новости.

«НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай», — призвал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай постоянно содействует урегулированию ситуации, а также предлагает мирные инициативы и не является создателем и стороной украинского конфликта.

24 мая Бразилия и КНР предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Такой формат предполагает равноправное участие всех сторон, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

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      Лина Пивоварова
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