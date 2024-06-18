Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 18 июня 2024Экономика

Конкурентоспособность экономики Германии резко снизилась

IMD: ФРГ заняла 24-е место в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

За последние десять лет экономика Германии опустилась на 18 позиций в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира. О резком спаде уровня привлекательности ВВП ФРГ для инвесторов сообщается в докладе аналитиков международной бизнес-школы IMD.

В 2014 году Германия находилась на шестой строчке рейтинга конкурентоспособности ведущих экономик мира, а в 2024-м опустилась на 24-е место. За последний год ФРГ утратила две позиции в этом списке, уточняется в обновленном докладе.

Снижение уровня привлекательности немецкой экономики, крупнейшей в еврозоне, эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли напряженную ситуацию на местном рынке труда и сохранение инфляции. На этом фоне темпы восстановления экономики ФРГ оказались недостаточно стремительными, резюмировали аналитики.

Материалы по теме:
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024
Поезда в Германии начали массово опаздывать. Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
Поезда в Германии начали массово опаздывать.Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
5 марта 2024

Лидером рейтинга конкурентоспособности среди крупнейших экономик мира оказался Сингапур. Вторую строчку заняла Швейцария, топ-3 замкнула Дания. В топ-5 также вошли Ирландия и Гонконг. На шестом месте — Швеция, на седьмом — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на восьмом — Тайвань, на девятом — Нидерланды, десятку замкнула Норвегия.

Ранее газета Die Welt сообщила, что экономика Германия столкнулась с новой проблемой: почти 40 процентов местных компаний пожаловались на отсутствие коммерческих заказов. Под ударом оказались в первую очередь энергоемкие отрасли немецкой экономики, включая текстильную промышленность, а также сегмент выпуска и обработки металлов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве после нападения на «Крокус» планировался еще один теракт. Какую роль сыграла Турция в его предотвращении?

      Россиянин сообщил о планах взорвать здание ФСБ и попал под следствие

      Устойчивость рубля к санкциям оценили

      Польские фермеры решили отпугнуть мигрантов свиным навозом

      Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности

      Польским пограничникам разрешат свободнее пользоваться оружием

      Женщина пошла к врачу и узнала о «вампирских генах» своей семьи

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      В США заявили о приближении к катастрофе из-за политики в отношении Украины

      Медведев назвал условие продолжения наступления российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше