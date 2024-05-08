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20:38, 8 мая 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с проблемой

Welt: почти 40 процентов компаний в Германии пожаловались на отсутствие заказов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

За последнее время экономика Германии, считающаяся крупнейшей в еврозоне, столкнулась с обострением кризиса в производственном секторе. Об этой проблеме сообщает газета Die Welt.

Уточняется, что почти 40 процентов местных компаний пожаловались на отсутствие коммерческих заказов. При этом в наибольшей степени пострадали энергоемкие отрасли немецкой экономики. Так, в сфере производства текстиля об этой проблеме рассказали 61,5 процента предприятий, а в сегменте выпуска и обработки металлов — 50,6 процента.

В то же время другие промышленные компании негативная динамика затронула в меньшей степени. Однако и в этом секторе ряд игроков заявили о заметном снижении коммерческих заказов в сравнении с докризисными показателями.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер посетовал на отсутствие экономического роста в стране. По его мнению, за последнее время экспортоориентированная экономика ФРГ стала беднее и менее конкурентоспособной в сравнении с другими ведущими производителями. При этом дополнительным бременем на местный бюджет, как уточнил он, ложится рекордно высокий уровень затрат «на соблюдение бюрократических проектов».

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      Анатолий Акулов
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