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00:43, 6 февраля 2024Экономика

Глава Минфина ФРГ пожаловался на отсутствие экономического роста в Германии

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, передает агентство Bloomberg.

Министр сетует на то, что его страна больше не конкурентоспособна. По словам Линднера, Германия «становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем».

«Расходы должны быть реализованы через процветание», — отметил глава Минфина ФРГ.

Министр также объяснил, что в настоящее время у страны рекордно высокий уровень затрат «на соблюдение бюрократических проектов в Германии».

4 февраля стала известна сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза и негативные последствия для экономики ФРГ. По данным экспертов, объединение лишится пятой части общего бюджета. При этом прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро.

Кроме того, отмечалось, что с выходом из ЕС заметно может пострадать торговля Германии, а также кадровые вопросы.

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      Марина Совина
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