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11:15, 4 февраля 2024Экономика

Стала известна сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза

Выход Германии из Евросоюза лишит объединение пятой части бюджета

Фото: Unsplash

Стала известна сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза и негативные последствия для экономики ФРГ. Соответствующий материал публикует РИА Новости со ссылкой на собственную аналитику.

По данным агентства, объединение лишится пятой части общего бюджета. «Прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро, а отток трудовых ресурсов — до 8 процентов», — говорится в сообщении.

При этом, согласно европейским статданным, предполагаемый объем бюджета ЕС на 2024 год составляет 143 миллиарда евро. Из них 137 миллиардов приходится на прямые вложения стран-членов ЕС. В то же время Германия вкладывает 21,2 процента от всего бюджета союза — 30,3 миллиарда евро.

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Кроме того, отмечается, что с выходом из ЕС заметно может пострадать торговля Германии, а также кадровые вопросы. Так, людям, ранее свободно приезжавшим на работу в Германию, нужно будет оформлять визы и разрешения на работу в другой стране.

В январе оценили последствия вступления Украины в Евросоюз для его экономики. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина является серьезной проблемой для Европы вне зависимости от ее конфликта с Россией.

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      Екатерина Ештокина
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