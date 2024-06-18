Крупный схрон с иностранным оружием и боеприпасами обнаружили в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон с иностранным вооружением в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил крупный схрон с иностранным оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Спрятанное вооружение было найдено в ходе совместного с сотрудниками военной контрразведки оперативного мероприятия. Из тайника силовики изъяли противотанковые гранатометы — шведский АТ4, сербский М80 Zolja, чешский РПГ-75 и болгарский Bullspike-AT — и выстрелы к ним, противопехотные мины, а также более сотни гранат, 6000 боеприпасов различного калибра и 269 единиц средств взрывания.

Ранее сотрудники сводного отряда полиции России в ЛНР и ОМВД России «Октябрьский» совместно с правоохранителями региональных представительств УФСБ и Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в лесу в окрестностях Луганска. Из тайника были изъяты револьвер, пулеметная лента с 180 патронами, 281 патрон с трассирующими пулями, 258 патронов, четыре гранаты Ф-1, две гранаты РГН и одна граната РГД-5.