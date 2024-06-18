Лоза объяснил поведение уехавшего из России Макаревича

Лоза объяснил недовольство Макаревича окружающими особенностями характера

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о поведении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Своим мнением он поделился в разговоре с aif.ru.

Отмечается, что Макаревич периодически критикует сферу обслуживания и менталитет стран, в которых находится. По мнению собеседника издания, музыкант часто недоволен окружающими из-за особенностей характера. «У Андрюхи характер такой. Вот и все. Ну что тут скажешь, если Макаревич сказал, что 80 процентов жителей всего СССР были дураки и идиоты. Это его цитата. Так чего вы удивляетесь? Он вообще такой», — добавил он.

Ранее Андрей Макаревич пожаловался на еду в аэропорту Брисбена, которая забрызгала ему рубашку. Музыкант рассказал, что он взял в буфете бизнес-зала маленькие жареные пирожки с курицей и овощами — эмпанадас — которые аппетитно пахли.