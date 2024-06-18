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04:46, 18 июня 2024Мир

В Мали заявили о нарушающих международное право санкциях против России

Глава МИД Мали Абдулай Диоп: арест активов России нарушает международное право

Фото: РИА Новости

Арест российских активов на Западе не соответствует международному праву и подорвет доверие к мировым валютам и институтам, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Мали против любых финансово-экономических санкций. По мнению дипломата, арест российских активов не соответствует международному праву.

«Этот прецедент, вероятно, подорвет доверие к многосторонним институтам и даже к доминирующим на международном уровне валютам», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».

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      Марина Совина
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