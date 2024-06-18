Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире

Microsoft уступила звание самой дорогой компании мира другой американской компании — производителю процессоров Nvidia. Об этом со сслыкой на данные биржевых торгов пишет РИА Новости.

Акции Nvidia в ходе торгов подорожали до максимальной отметки за всю историю наблюдений, 135,41 доллара за бумагу. Рыночная капитализация компании, таким образом, достигла 3,328 триллиона долларов, что позволило обогнать известного производителя программного обеспечения (3,322 триллиона долларов). В тройку самых дорогих компаний с результатом 3,281 триллиона долларов также входит корпорация Apple.

Примечательно, что рыночная стоимость производителя чипов превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а уже в начале июня она преодолела отметку в три триллиона. Всего с начала года акции Nvidia подорожали в 2,7 раза.

Самым дорогим брендом третий год подряд был назван Apple. По данным отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, его стоимость за последний год выросла на 15 процентов и достигла уровня в 1,016 триллиона. В тройку также вошли Google (753,5 миллиарда долларов) и Microsoft (712,9 миллиарда).