Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:18, 18 июня 2024Экономика

Microsoft уступила звание самой дорогой компании мира

Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире

Фото: Ann Wang / Reuters

Microsoft уступила звание самой дорогой компании мира другой американской компании — производителю процессоров Nvidia. Об этом со сслыкой на данные биржевых торгов пишет РИА Новости.

Акции Nvidia в ходе торгов подорожали до максимальной отметки за всю историю наблюдений, 135,41 доллара за бумагу. Рыночная капитализация компании, таким образом, достигла 3,328 триллиона долларов, что позволило обогнать известного производителя программного обеспечения (3,322 триллиона долларов). В тройку самых дорогих компаний с результатом 3,281 триллиона долларов также входит корпорация Apple.

Материалы по теме:
«Шут, гений, провокатор и хам» Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
«Шут, гений, провокатор и хам»Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
11 февраля 2024
«Это конец эпохи магнатов» Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
«Это конец эпохи магнатов»Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
9 октября 2023

Примечательно, что рыночная стоимость производителя чипов превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а уже в начале июня она преодолела отметку в три триллиона. Всего с начала года акции Nvidia подорожали в 2,7 раза.

Самым дорогим брендом третий год подряд был назван Apple. По данным отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, его стоимость за последний год выросла на 15 процентов и достигла уровня в 1,016 триллиона. В тройку также вошли Google (753,5 миллиарда долларов) и Microsoft (712,9 миллиарда).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Россиянке вернут полсотни кошек несмотря на жалобы соседей

      В Белом доме отреагировали на визит Путина в Северную Корею

      Найден дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

      Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

      Фигурантам дела о вспышке ботулизма предъявили обвинение

      Москвичам станет доступен яхтшеринг

      Секс-символ MMA показала фото в обнажающем грудь купальнике

      В Британии предрекли Украине тяжелые уступки

      Столтенберг поставил Китаю ультиматум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше