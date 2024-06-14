Назван самый дорогой бренд мира

Корпорация Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира

Американская технологическая корпорация Apple возглавила список самых дорогих брендов мира. Компания занимает первую строчку рейтинга третий год подряд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Рыночная стоимость технологического гиганта превысила отметку в 1 триллион долларов. Apple стал первым брендом, которому удалось превзойти эту планку. За последний год его стоимость выросла на 15 процентов и достигла уровня в 1,016 триллиона.

На втором месте с большим отставанием оказалась еще одна технологическая корпорация из США. Рыночная стоимость бренда Google, принадлежащего холдингу Alphabet, за год увеличилась на 30 процентов, до 753,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнул Microsoft (плюс 42 процента, до 712,9 миллиарда).

В топ-5 рейтинга самых дорогих брендов мира также вошли Amazon и McDonald's. Стоимость первого за 12 месяцев увеличилась на 23 процента (до 576,6 миллиарда), а второго — на 16 процентов (до 221,9 миллиарда). Самый значительный скачок продемонстрировала Nvidia, стоимость бренда которой выросла в 2,8 раза, до 201,8 миллиарда. Это позволило компании занять шестую строчку в рейтинге.

Ранее в Apple объявили о крупнейшей в своей истории программе по выкупу акций (байбэк) на сумму 110 миллиардов долларов. Подобное решение было продиктовано слабыми финансовыми показателями корпорации за второй квартал финансового года. Главной причиной проблем стало падение продаж iPhone. За этот период времени реализация смартфонов упала на 10,6 процентов и опустилась до отметки в 46 миллиардов долларов.