МИД Италии объяснил отказ стран подписывать коммюнике по Украине

МИД Италии: многие страны не подписали коммюнике по Украине из-за России

Многие страны не подписали коммюнике по итогам конференции в Швейцарии из-за того, что не хотели портить отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Reuters.

«На позицию не подписавших коммюнике стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию. Им важно не испортить политические и экономические отношения с Россией», — рассказал дипломат.

Он также подчеркнул, что сохранение нейтралитета является еще одной причиной отказа стран подписывать документ. По его мнению, они это сделали для того, чтобы «иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров».

В список стран, которые не поддержали документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Словакия и Таиланд. Кроме того, его не подписал Ватикан.

Также официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке.

