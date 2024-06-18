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13:15, 18 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате украинской дальнобойной ракеты

Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты большой дальности «Нептун-МД»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские войска перехватили украинскую ракету большой дальности «Нептун-МД». Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Ракета была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО). Иных подробностей уничтожения «Нептуна» не приводится.

Помимо этого, за минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника.

Ранее российское Минобороны сообщало об уничтожении ракеты «Нептун-МД» 9 июня. Тогда ракета была сбита на Белгородской областью.

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      Алан Босиков
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