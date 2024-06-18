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12:29, 18 июня 2024Экономика

Мощный лесной пожар произошел рядом с Лос-Анджелесом

Лесной пожар площадью 6 тыс. га произошел в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Gao Shan / Globallookpress.com

В пригороде калифорнийского Лос-Анджелеса произошел мощный пожар. Более 1,2 тысячи местных жителей были эвакуированы, передает The Washington Post.

Возгорания зафиксировали в 01:45 субботы, 16 июня, в сотне километров от Лос-Анджелеса. По данным властей, огонь повредил два коммерческих здания. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

По состоянию на вечер 17 июня площадь, охваченная огнем, выросла до шести тысяч гектаров. Это делает бушующий рядом с американским городом пожар одним из крупнейшим в штате Калифорния в текущем году.

Ранее в Париже на крыше Версальского дворца возник пожар. Огонь появился на участке кровли, где велись ремонтные работы.

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      Александра Качан
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