Мошенник убедил 11-летнего россиянина выпустить газ в квартире и поджечь зажигалку

В Северодвинске аферист убедил ребенка выпустить газ и поджечь зажигалку

В Северодвинске, Архангельская область, телефонный мошенник убедил 11-летнего местного жителя выпустить газ в квартире и поджечь зажигалку. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 13 июня отец семейства забыл телефон дома и уехал на работу. В квартире остался его сын, который решил взять трубку, когда телефон отца зазвонил. Неизвестный представился начальником родителя и сказал четверокласснику, что в доме скоро будут ремонтировать газ, поэтому нужно закрыть окна и двери, убрать животных и открыть все газовые горелки, а затем зажечь зажигалку.

Ребенок поверил и около 20 минут сидел с включенным газом, а потом начал щелкать зажигалкой. В это время за телефоном вернулся отец, который закрыл все вентили и открыл окна. После этого он обратился в полицию. Следователи уже завели уголовное дело.

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