Мужчина с геном болезни Альцгеймера назвал способы снизить риск развития деменции

Журналист Берн: для профилактики деменции помогает спорт и правильное питание

Медицинский журналист Джером Берн обнаружил у себя ген APOE4, связанный с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, и нашел способы, помогающие снизить вероятность развития деменции. Свои способы профилактики Берн назвал изданию The Sun.

Берн признался, что два десятилетия назад был шокирован новостью, что находится в зоне риска развития старческого слабоумия. Он знал, что не существует лекарств от этой болезни, однако стал самостоятельно изучать заболевание и выработал для себя правила жизни, которые помогают снизить риск деменции.

По словам мужчины, он стал чаще посещать спортзал. «Я всегда занимался спортом, плавал, играл в сквош и немного бегал, но это были беспорядочные занятия. Теперь, когда я делаю это для предотвращения деменции, мой режим тренировок стал четким», — добавил Берн.

Также мужчина тщательно следит и за питанием. В частности, он регулярно пьет кефир и ест много волокнистых овощей для поддержки микробиома. Кроме того, он ежедневно принимает добавки с омега-3 и витамины группы B.

Берн добавил, что для профилактики деменции постоянно выполняет сложную умственную работу.

Мне никогда не нравились кроссворды. Вместо этого я много читаю и изучаю, пишу статьи, получаю удовольствие от споров о политике и психологии, и считаю, что это поддерживает мой мозг активным. В 77 лет моя память на имена могла бы быть лучше, но у меня нет затуманивания сознания, а моя простая диета и образ жизни позволяют мне чувствовать себя хорошо Джером Берн мужчина с геном болезни Альцгеймера

Ранее невролог Ричард Рестак подсказал три вопроса, которые помогут выявить деменцию у близкого человека. Оценить состояние ментального здоровья человека, по словам врача, помогут три вопроса: имеются ли изменения в обычном поведении, имеются ли недавно возникшие проблемы с памятью и появились ли очевидные изменения в обычном поведении.

