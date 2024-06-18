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00:25, 18 июня 2024Россия

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации от 00:08 мск.

Ранее спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Он указал, что уничтожение конструкции на этом фоне сейчас дало бы «уже не тот эффект».

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      Марина Совина
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