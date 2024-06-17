На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

Спикер ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения

Спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Он указал, что уничтожение конструкции на этом фоне сейчас дало бы «уже не тот эффект».

Для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар

Дмитрий Плетенчук спикер ВМС Украины

Плетенчук считает, что мост больше не имеет тактически-стратегической важности после повреждений, «которые он получил в результате совместной операции СБУ (Служба безопасности Украины — «прим. Ленты.ру») и ВМС с атакой дронов».

СБУ называла Крымский мост приоритетной целью

В конце мая СБУ в очередной раз пригрозила атаковать Крымский мост, назвав его одной из «приоритетных целей». В спецслужбе утверждали, что уже дважды атаковали его, в том числе морскими беспилотниками Sea Baby.

Через несколько дней после этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать конструкцию американскими ракетами ATACMS. Вооруженным силам (ВС) РФ удалось отразить массированную атаку. По словам министра обороны Андрея Белоусова, Украина выпустила в сторону моста десять ракет. «В результате удалось спасти сотни жизней», — указал он.

Защиту Крымского моста усовершенствовали

В Госдуме Крымский мост также называли самой лакомой целью для ВСУ. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что Киев называет мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, при этом постоянно пытаются придумать операцию по его уничтожению. Он выразил мнение, что мост останется целью номер один для армии Украины до тех пор, пока в Киеве не сменится власть.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что защита моста после многочисленных попыток атак была усовершенствована. По его словам, сейчас полностью разрушить его практически невозможно.

Оборона была полностью модернизирована. В частности, речь о подводных системах, которые предупреждают проникновение беспилотных дронов. Также усовершенствована ПВО, развернутая на всех сторонах моста. Ведется постоянное наблюдение для прикрытия сооружения военно-космическими силами Анатолий Матвийчук военный эксперт

Последняя серьезная атака по Крымскому мосту была совершена прошлым летом

Ночью 17 июля 2023 года ВСУ ударили по Крымскому мосту двумя надводными беспилотниками. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых — его родители — не смогли пережить последствий атаки. Также была повреждена одна из секций моста. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Полностью Крымский мост восстановили и открыли по нему движение 14 октября.