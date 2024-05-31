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14:54, 31 мая 2024Россия

В Госдуме назвали Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ

Депутат Журавлев назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крымский мост является самой лакомой целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, киевские власти называют мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, а затем начинают операции по уничтожению, так как это единственное, что они умеют.

«Причем и здесь опять фиаско — наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше», — рассказал депутат, комментируя отраженную атаку на сооружение со стороны Украины.

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По его словам, мост будет оставаться «самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим», так как он является символом украинской экономической несостоятельности. «Ведь за 20 лет в Крыму этой страной не сделано было практически ничего, а тут в мгновение ока налажена новая логистика», — заключил парламентарий.

30 мая, Минобороны России отчиталось о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Тогда же у побережья Крыма над Черным морем сбили восемь беспилотников. На следующий день министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в сторону моста ВСУ выпустили десять американских ракет. Вооруженные силы России сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку, добавил министр.

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      Никита Абрамов
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