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10:45, 31 мая 2024Россия

Белоусов заявил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Белоусов: 29 мая ВСУ пытались атаковать Крымский мост десятью ракетами ATACMS

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В среду, 29 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, его цитирует ТАСС.

В сторону сооружения Украина выпустила десять американских ракет. Вооруженные силы (ВС) России сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку, сообщил глава Минобороны, отметив, что благодаря этому были спасены сотни жизней.

29 мая министерство обороны России сообщало, что ВСУ запустили в сторону Крыма третий за сутки морской дрон. Катера противника уничтожили морской авиацией.

На следующее утро, 30 мая, оборонное ведомство отчитывалось о восьми сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Тогда же у побережья Крыма над Черным морем сбили восемь беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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