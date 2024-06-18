На Украине оценили вероятность снижения возраста мобилизации до 18 лет

Экс-премьер Азаров допустил снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал, могут ли в стране снизить возраст мобилизации до 18 лет. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Азаров оценил вероятность снижения возраста мобилизации до 18 лет и подчеркнул, что в стране в два раза увеличился призыв благодаря новому законодательству.

«И если расширится мобилизационный возраст, начиная с 18 лет, а этого сейчас исключать на Украине нельзя, то это еще больше увеличит мобилизационный ресурс. Они же не о промышленности и экономике думают, а о том, как поставить людей под ружье. А в этом плане сняты все ограничения», — допустил он.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал на четырехкратное увеличение темпов мобилизации на Украине.