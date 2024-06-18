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15:31, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине уличили военкомов в торговле оружием

В Одессе сняли на камеру, как украинские военкомы продают оружие иностранцам

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Одессе украинские правоохранители сняли на скрытую камеру, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) продают оружие, предположительно, иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения пророссийского подполья.

«Из-за частых случаев незаконной продажи оружия полицейские решились на беспрецедентный шаг и предоставили материалы оперативной съемки, на которых запечатлена продажа оружия сотрудниками одного из ТЦК города Одесса иностранным гражданам», — рассказали представители подполья.

По их словам, украинские полицейские регулярно сталкиваются с невозможностью пресечь преступления, совершаемые бойцами ВСУ и, в особенности, военкомами. Подпольщики отметили, что это происходит из-за давления на правоохранителей со стороны полицейского руководства и властей.

Ранее стало известно, что сын военкома Винницы требовал у военнообязанных 20 тысяч долларов за оформление выезда из страны. По данным Государственного бюро расследований Украины, его задержали при получении 15 тысяч долларов.

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      Александр Курбатов
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