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12:53, 18 июня 2024Бывший СССР

Сын винницкого военкома требовал десятки тысяч долларов за выезд из страны

ГБР Украины: сын военкома Винницы требовал 20 тысяч долларов за выезд из страны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сын военкома Винницы требовал у военнообязанных 20 тысяч долларов за оформление выезда из страны. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

В ГБР сообщили, что сын начальника одного из отделений Винницкого территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) предлагал местному жителю за 20 тысяч долларов оформить пакет документов для выезда за границу. Мужчину задержали при получении 15 тысяч долларов.

«Были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца», — рассказали в ведомстве. В ходе обысков были изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные деньги в различной валюте.

Ранее в Закарпатье военкомы и полицейские разгромили молодежный кемпинг. По словам очевидцев, к компании отдыхающих на природе молодых людей подошли примерно 20 человек, половина из которых была в военной форме.

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      Юрий Леонов
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