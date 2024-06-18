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08:46, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине военкомы и полицейские разгромили молодежный кемпинг

«Страна.ua»: на Украине ТЦК и полиция разгромили молодежный кемпинг

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и полицейские разгромили молодежный кемпинг. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Закарпатье. По словам очевидцев, к компании отдыхающих на природе молодых людей подошли примерно 20 человек, половина из которых была в военной форме, остальные — в полицейской.

«Похищение людей, повреждение имущества, психологическое и физическое насилие — такая она, закарпатская гостеприимность», — заявила находившаяся в кемпинге девушка. Она рассказала, что сотрудники ТЦК и полиции ломали их шалаши и палатки, разбили солнечную панель и угрожали, что сожгут их вместе с жилищами.

При этом, как уточнила очевидец, от них требовали только уйти с данной площадки без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что украинский военный попытался поджечь Верховную Раду. Однако мужчина перепутал здания и бросил два коктейля Молотова в министерство аграрной политики.

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      Екатерина Грищенко
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