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11:44, 17 июня 2024Бывший СССР

Украинский военный попытался поджечь здание Верховной Рады

«Страна»: военнослужащий Нацгвардии Украины попытался поджечь здание Рады

Фото: Владимир Белобаба / Фотобанк Лори

Военнослужащий Национальной гвардии Украины попытался поджечь здание Верховной Рады в Киеве, но перепутал адрес, передает издание «Страна.ua».

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, военнослужащий Нацгвардии бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики, перепутав его с Верховной Радой. Об этом он заявил после задержания.

В мае в подконтрольном Киеву городе Запорожье неизвестный попытался поджечь здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). По факту произошедшего было открыто дело по статье о теракте. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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      Валентин Карант
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