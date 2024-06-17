Украинский военный попытался поджечь здание Верховной Рады

«Страна»: военнослужащий Нацгвардии Украины попытался поджечь здание Рады

Военнослужащий Национальной гвардии Украины попытался поджечь здание Верховной Рады в Киеве, но перепутал адрес, передает издание «Страна.ua».

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, военнослужащий Нацгвардии бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики, перепутав его с Верховной Радой. Об этом он заявил после задержания.

В мае в подконтрольном Киеву городе Запорожье неизвестный попытался поджечь здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). По факту произошедшего было открыто дело по статье о теракте. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.