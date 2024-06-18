На Украине высмеяли заявления США о подготовке пилотов F-16

Депутат Рады Устинова назвала «смехотворными» заявления США о подготовке пилотов

Заявления США о необходимости более тщательной подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 являются «смехотворными». Об этом заявила глава комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью The Times.

Устинова ответила на заявления представителей Министерства обороны США изданию Politico о недостаточной программе подготовки пилотов ВСУ. Она назвала высказывания чиновников Пентагона «смехотворными».

«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», — заявила депутат. Она также соообщила, что Вашингтон отклонил просьбу Киева предоставить еще как минимум десять мест на программы обучения.

Ранее издание Politico со ссылкой на украинские источники сообщило о недовольстве Киева темпами подготовки пилотов F-16 в США. Отмечалось, что к концу 2024 года Киев может получить лишь 20 пилотов для полетов на истребителях.