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22:58, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине захотели переименовать около 500 населенных пунктов из-за связи с Россией

Лозинский: в Раде призвали переименовать порядка 500 населенных пунктов Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины захотели переименовать порядка 500 населенных пунктов страны, названия которых связаны с Россией, чтобы «избавиться от имперского наследия». С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на парламентария Романа Лозинского.

Он напомнил, что в 2023 году вступил в силу закон «о деколонизации топонимов». По словам парламентария, в настоящее время подготовлено постановление с перечнем 336 населенных пунктов на переименование. «Но это еще не все, в целом будет около полутысячи населенных пунктов в нашей стране, которые на карте исчезнут, исчезнет все это имперское наследие, навязанное нам», — добавил он.

Лозинский уточнил, что изменения коснутся как сел и поселков, так и крупных городов.

Ранее городские власти Харькова решили переименовать 367 топонимов, связанных с Россией и СССР. Так, в частности, улица Менделеева будет переименована в Учебную, улица Крылова в улицу Археологов, а переулок Желябова в переулок Милосердия.

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      Марина Совина
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